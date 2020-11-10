В Германии уволили священника за критику спасения беженцев

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10 ноября 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

ребенок-беженец на фото globallookpress.com/ Can Ozer

Пастор из Баварии поставил под сомнение утверждение, что христианская этика обязывает спасать мигрантов на море. Он подвергся жесткой критике и теперь вынужден покинуть Нюрнбергскую общину.

Пастор Маттиас Дреер больше не будет работать в свое общине. Священник оскандалился с критикой спасения нелегалов в море. Епископа решил его уволить.

«Его аргумент основывается на утверждении, что морские спасатели были причиной того, что люди рисковали при переправе через Средиземное море», — заявил епископ Баварии Генрих Бедфорд-Шторм: «Это утверждение опровергнуто. Позволять людям тонуть в Средиземном море было бы безответственно».

Оскандалившийся пастор заявил, что «христианин может утонуть». Он утверждал, что «беженцы сознательно рисковали своей жизнью, чтобы удовлетворить свое желание лучшей жизни. Но это не обязывает христиан этически к соответствующему исполнению».

Истории с тонущими в море беженцами из Африки уже стали поводом для широкого обсуждения в обществе. Протестанты из Германии даже купили судно, которое займется спасением нелегальных мигрантов в море.