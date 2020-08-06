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Протестанты из Германии будут спасать нелегальных мигрантов в море

, 19:02 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Протестанты из Германии будут спасать нелегальных мигрантов в море
Беженцы из Палестины в море на фото globallookpress.com/ Ahmad Hasaballah

Немецкая протестантская церковь направит корабль в Средиземное море. Они планируют операцию по спасению мигрантов, застрявших там.

Спасательное судно Sea-Watch 4 отправится в море через несколько дней. Сейчас оно пришвартовано в морском порте Бурриана. Это неподалеку от испанской Валенсии. Эту миссию инициировала протестантская церковь. Ее поддерживают более 500 различных организаций.

«Мы объединяем все общественные организации и группы, которые не хотят стоять в стороне и смотреть, как тысячи людей умирают в Средиземном море», — заявила пресс-служба организации United4Rescue: «Собирая пожертвования, мы поддерживаем спасательные организации в тех случаях, когда политика терпит неудачу. Мы некоммерческая организация и финансируем себя исключительно за счет пожертвований».

Целью миссии станет спасение утлых суденышек с нелегальными мигрантами на борту.

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