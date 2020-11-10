Токаев поручил изучить вариант будущего казахского алфавита на латинице
10 ноября 2020, 15:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по переходу на латиницу, где ему представили еще один вариант будущего алфавита.
Глава государства поручил обсудить проект с учеными и вынести на рассмотрение комиссии при правительстве, отметив, что «спешить в этом важном вопросе не нужно». Он заявил, что «поспешность в этом деле может нанести ущерб всей нашей культуре и исторической идентичности».
«Проблема заключается не в переходе с кириллицы на латиницу, а в том, что осуществляется масштабная реформа казахского языка, которая рассчитана на подрастающее поколение, и именно оно должно в полной мере воспользоваться ее преимуществами», – сказал Токаев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане воспользовались фразой Бората для рекламы.
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