В Казахстане воспользовались фразой Бората для рекламы

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27 октября 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

кадр из рекламы с коронной фразой Бората

«Очень мило». Эту фразу Бората подхватили в Казахстане для рекламы туризма. Пикантности ситуации придает тот факт, что фильм о похождениях вымышленного журналиста из Казахстана, вызвал возмущение среди казахов.

Казахстан запустил рекламную кампанию, рассчитанную на англоязычную аудиторию. В ней используется коронная фраза Бората. Ролик акцентирован на сочетании «Очень мило». Оно постоянно появляется в кадре. Ее произносят актеры, задействованные в рекламе, которую запустила Kazakh Tourism.

«Природа Казахстана очень хороша, еда очень хороша, и его люди, несмотря на шутки Бората об обратном, одни из самых хороших в мире», — заявил зампредседателя правления Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов: «Мы хотели бы, чтобы каждый приехал в Казахстан сам, посетив нашу страну в 2021 году и далее, чтобы они увидели, что родина Бората лучше, чем они, возможно, слышали».

Некоторое время назад вышла вторая часть фильма «Борат» про вымышленного казахского журналиста. Сам персонаж и обе части спровоцировали большое возмущение в Казахстане.