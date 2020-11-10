В Европе ждут увеличения смертей зимой из-за коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

10 ноября 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Michael Weber IMAGEPOWER via www

Число погибших от коронавируса в Европе приближается к отметке в 300 тысяч человек. Власти опасаются, что ситуация со смертностью усугубится по мере приближения зимы.

Сейчас на долю Европы приходится почти 25 процентов всех случаев гибели. На континенте проживают лишь 10 процентов населения планеты. И четверть всех смертей в мире в Европе выглядит тревожной.

С наступлением зимы эпидемиологическая ситуация должна усугубиться. К комплексу традиционных болезней, с которыми врачи, по большому счету, научились бороться, теперь добавился коронавирус. Медики еще изучают эту болезнь.

Эксперты надеются на скорое распространение вакцин от коронавируса. Первой о создании препарата заявила Россия. Вторыми стали Соединенные Штаты. На подходе создание третьей вакцины, над которой работают немецкие и американские специалисты.