В Европе ждут увеличения смертей зимой из-за коронавируса
10 ноября 2020, 15:09[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Число погибших от коронавируса в Европе приближается к отметке в 300 тысяч человек. Власти опасаются, что ситуация со смертностью усугубится по мере приближения зимы.
Сейчас на долю Европы приходится почти 25 процентов всех случаев гибели. На континенте проживают лишь 10 процентов населения планеты. И четверть всех смертей в мире в Европе выглядит тревожной.
С наступлением зимы эпидемиологическая ситуация должна усугубиться. К комплексу традиционных болезней, с которыми врачи, по большому счету, научились бороться, теперь добавился коронавирус. Медики еще изучают эту болезнь.
Эксперты надеются на скорое распространение вакцин от коронавируса. Первой о создании препарата заявила Россия. Вторыми стали Соединенные Штаты. На подходе создание третьей вакцины, над которой работают немецкие и американские специалисты.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.