Грузинский политолог Пхаладзе назвал победителем войны в Карабахе Россию

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10 ноября 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерпрессньюс

конфликт в Нагорном Карабахе, Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Эксперт по проблемам внешней политики, советник бывшего президента Грузии по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе заявил, что победителем в войне между Азербайджаном и Арменией стала Россия.

По словам аналитика, Азербайджан отвоевал часть территорий, однако наибольшую выгоду получила Россия, которая стала обладательницей новых значительных рычагов воздействия. Пхаладзе заявил, что российские войска "давно готовились вернуться" на азербайджанскую территорию, а в сложившейся ситуации РФ смогла быстро перебросить множество своих миротворцев.

Эксперт заметил, что теперь Азербайджан в долгу перед Россией, а властям Армении показали, что попытки страны выйти из-под влияния РФ провалились. Тенгиз Пхаладзе также выразил уверенность в том, что политическая карьера армянского премьера Никола Пашиняна завершена.

По мнению аналитика, на фоне последних событий Грузия должна о многом задуматься, поскольку усиление позиций России обязывает Тбилиси к упрочению связей с западными партнерами для большей защищенности.