Пашинян: Армения была готова к войне с Азербайджаном
10 ноября 2020, 11:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром во вторник, 10 ноября, заявил, что Ереван был готов к ведению войны с Азербайджаном, однако в боевые действия "были втянуты Турция, а также наемники".
Пашинян отметил, что столкновения на армяно-азербайджанской границе в июле 2018 года показали, что Вооруженные силы Армении были готовы к войне с Азербайджаном.
В ходе боевых действий, которые начались 27 сентября 2020 года, армянские солдаты, офицеры и генералы продемонстрировали героизм, однако начался этап, когда армия страны сообщила о необходимости прекращения боевых действий в Карабахе.
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