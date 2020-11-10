Пашинян: Армения была готова к войне с Азербайджаном

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10 ноября 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром во вторник, 10 ноября, заявил, что Ереван был готов к ведению войны с Азербайджаном, однако в боевые действия "были втянуты Турция, а также наемники".

Пашинян отметил, что столкновения на армяно-азербайджанской границе в июле 2018 года показали, что Вооруженные силы Армении были готовы к войне с Азербайджаном.

В ходе боевых действий, которые начались 27 сентября 2020 года, армянские солдаты, офицеры и генералы продемонстрировали героизм, однако начался этап, когда армия страны сообщила о необходимости прекращения боевых действий в Карабахе.