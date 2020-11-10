В Великобритании из-за пандемии выросла безработица

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10 ноября 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Уровень безработицы в Великобритании вырос почти до 5 процентов. Официальный Лондон списывает все на пандемию.

Коронавирус уничтожил рекордное количество рабочих мест в Великобритании. По данным Управления национальной статистики безработица выросла до 4,8 процентов.

«Уровень занятости снижается с начала пандемии коронавируса», — говорится в сообщении статистического ведомства: «В настоящее время безработица в Великобритании растет. Сокращение персонала достигло рекордного уровня».

Великобританию поглотила вторая волна коронавируса. Страна входит в десятку лидеров мировой статистики по количеству заражений за сутки.