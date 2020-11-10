В Великобритании из-за пандемии выросла безработица
10 ноября 2020, 14:38[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Уровень безработицы в Великобритании вырос почти до 5 процентов. Официальный Лондон списывает все на пандемию.
Коронавирус уничтожил рекордное количество рабочих мест в Великобритании. По данным Управления национальной статистики безработица выросла до 4,8 процентов.
«Уровень занятости снижается с начала пандемии коронавируса», — говорится в сообщении статистического ведомства: «В настоящее время безработица в Великобритании растет. Сокращение персонала достигло рекордного уровня».
Великобританию поглотила вторая волна коронавируса. Страна входит в десятку лидеров мировой статистики по количеству заражений за сутки.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.