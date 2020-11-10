Переболевшая коронавирусом женщина отказалась от работы из-за осложнений: «Врачи меня просто бросили»

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10 ноября 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

человек в маске, фото: pixabay.com

Переболевшая новой коронавирусной инфекцией жительница Великобритании Маргарет МакАтэмни рассказала, что была вынуждена отказаться от своей работы и отложить открытие бизнеса из-за осложнений после выздоровления.

48-летняя женщина заразилась коронавирусом в марте. МакАтэмни госпитализировали, но поскольку искусственная вентиляция легких не потребовалась, ее вскоре выписали. При этом в последующие месяцы пациентку несколько раз забирала «скорая», а потом отправляла домой на самолечение.

«Врачи меня просто бросили. Я постоянно сидела дома, но сестры звонили мне несколько раз за день, а друзья приносили мне еду. Не будь у меня друзей и семьи, я бы не выжила», - поделилась она.

МакАтэмни призналась, что до сих пор страдает от боли в груди и вынуждена делать ингаляции со стероидными препаратами. Женщине пришлось отказаться от работы учителем и собственного бизнеса, потому что она может работать только два-три часа в день, а потом лежит и восстанавливает силы. Отмечается, что до заражения COVID-19 англичанка вела активный образ жизни и не страдала от хронических заболеваний.