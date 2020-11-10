Эпидемиолог Пшеничная: Говорить о пике заболеваемости коронавирусом рано

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10 ноября 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: pixabay.com

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России придет не скоро, поскольку ситуация стала слишком нестабильной.

«О пике говорить еще преждевременно, так как ситуация оказалась крайне нестабильной. После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх», - высказала она.

Пшеничная отметила, что Россия находится на стадии роста. По ее словам, еще какое-то время он будет продолжаться, в основном, за счет регионов. Она пояснила, что рост заболеваемости в регионах начался в разное время, поэтому в зависимости от субъекта его сроки могут колебаться в пределах 2-3 недель.