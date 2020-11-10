Эпидемиолог Пшеничная: Говорить о пике заболеваемости коронавирусом рано
10 ноября 2020, 13:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России придет не скоро, поскольку ситуация стала слишком нестабильной.
«О пике говорить еще преждевременно, так как ситуация оказалась крайне нестабильной. После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх», - высказала она.
Пшеничная отметила, что Россия находится на стадии роста. По ее словам, еще какое-то время он будет продолжаться, в основном, за счет регионов. Она пояснила, что рост заболеваемости в регионах начался в разное время, поэтому в зависимости от субъекта его сроки могут колебаться в пределах 2-3 недель.
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