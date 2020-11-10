Премьеру Великобритании грозят конфликтом с Байденом

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10 ноября 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото globallookpress.com/ Martyn Wheatley Parsons Media

Борис Джонсон может попасть в серьезную конфронтацию с избранным президентом США Джо Байденом. Поводом для этого может стать законопроект о внутренней торговле.

Премьер-министр Великобритании намерен войти в конфронтацию с будущей администрацией Джо Байдена. В этом активно обвиняют Бориса Джонсона после победы демократа на президентских выборах.

«Борис Джонсон поставил себя на курс столкновения с администрацией Джо Байдена в США после того, как Даунинг-стрит заявила, что будет настаивать на принятии законодательства, призванного отменить сделку по Brexit в Северной Ирландии», — это цитата консолидированного мнения британских политологов.

Сделка по Brexit в Северной Ирландии регулирет правила внутренней торговли. Официальный Лондон намерен продавить собственные условия выхода из состава Евросоюза. Они не нравятся Ирландии.

Ирландский вопрос для Британии очень болезненный. Отношения регулируются так называемым «соглашением Страстной пятницы».

Байден имеет ирландские корни. Поэтому он уже выступил в поддержку интересов своей исторической родины. А это может вызвать серьезную конфронтацию Лондона и Вашингтона.