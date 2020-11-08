Премьеру Великобритании пророчат усиление давления после победы Байдена

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8 ноября 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дэвид Кэмерон на фото globallookpress.com/ Dinendra Haria

Давление на Бориса Джонсона увеличится после прихода Джо Байдена в Овальный кабинет. Такие прогнозы появились после президентских выборов, которые только-только прошли в Соединенных Штатах.

Накануне состоялся телефонный разговор между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Разговор был значимым. Он предварял неделю финальных переговоров по условиям выхода Великобритании из состава Евросоюза. От него ждали многого. Но беседа закончилась «значительными разногласиями».

«Значительные разногласия остаются в ряде областей», — заявила пресс-служба Даунинг-стрит.

Премьер-министр Великобритании неуступчив. Официальный Лондон не настроен на те компромиссы, которые ждет от него Евросоюз. После состоявшегося разговора между Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен они поначалу говорили с разочарованием и скепсисом о перспективах торговой сделки по Brexit. Но тут в Соединенных Штатах победил Джо Байден. И настроения изменились.

«Байден имеет ирландские корни», — выражают консолидированное мнение эксперты: «Он ясно дал понять, что не будет никакого соглашения о торговой сделке между Великобританией и США после Brexit, если исход без сделки несет угрозы».

Ирландские корни Байдена нашептывают ему идеи мирного решения спорных вопросов британцев с Северной Ирландией. Теперь от него ждут давления на Бориса Джонсона.