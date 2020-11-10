Саудовская Аравия хочет помиловать женщин-активисток перед G20

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10 ноября 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

принц Мохаммед бен Салман на фото пресс-службы Кремля

В Саудовской Аравии заключенные женщины-активистки могут быть помилованы в преддверии саммита большой двадцатки. Об этом заявил посол страны в Великобритании.

Официальный Эр-Рияд находится под давлением из-за нарушений прав человека. Оно усиливается в преддверие саммита G20. Он должен состояться уже в этом месяце.

«Мы определенно движемся в другом направлении, но мы не западная нация, и люди должны понимать, что некоторые из наших убеждений отличаются», — объяснился посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид Аль Сауд.

Запад требует от саудовских властей расширения прав и возможностей женщин. Законы ближневосточной страны в частности женщина управлять автомобилем. Против этих ограничений выступили активистки. Суд отправил их в места лишения свободы. Это нанесло саудитам большой политический ущерб на международной арене.

Еще один серьезный удар по имиджу Саудовской Аравии нанесло убийство журналиста Джемаля Хашогги. Теперь саудиты пытаются поправить имидж. Эр-Рияд намерен использовать возможности «большой двадцатки» для демонстрации модернизации и открытости Саудовской Аравии. И судя по всему, первым шагом станет освобождение женщин-активисток. Это пообещал посол Саудовской Аравии.