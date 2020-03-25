В Турции завершили расследование громкого убийства журналиста Хашогги

Аргументы Недели → В мире 13+

25 марта 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

митинг против убийства Хашогги на фото Globallookpress.com/ Chokri Mahjoub

В список обвиняемых вошли десятки человек. Турецкая генпрокуратура завершила расследование журналиста Джемаля Хашоги.

Обвиняемые уже поданы в международный розыск. Интерпол получил список из двух десятков фамилий. Само дело уже расследовано. Оно передано в суд.

«Обвинительное заключение содержит список 20 лиц, причастных к зверскому убийству в здании генконсульства Саудовской Аравии», — сообщили турецкие СМИ.

Для двух фигурантов сторона обвинения требует тюремное заключение. Остальным грозит колония строгого режима.

Убийство журналиста Джамаля Хашогги стало одним из громких и темных. О нем написали крупнейшие мировые СМИ. Журналист был убит в здании генконсульства Саудовской Аравии. Сначала его задушили. Потом тело подверглось расчленению с последующим уничтожением.