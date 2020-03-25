В Турции завершили расследование громкого убийства журналиста Хашогги

В список обвиняемых вошли десятки человек. Турецкая генпрокуратура завершила расследование журналиста Джемаля Хашоги.
Обвиняемые уже поданы в международный розыск. Интерпол получил список из двух десятков фамилий. Само дело уже расследовано. Оно передано в суд.
«Обвинительное заключение содержит список 20 лиц, причастных к зверскому убийству в здании генконсульства Саудовской Аравии», — сообщили турецкие СМИ.
Для двух фигурантов сторона обвинения требует тюремное заключение. Остальным грозит колония строгого режима.
Убийство журналиста Джамаля Хашогги стало одним из громких и темных. О нем написали крупнейшие мировые СМИ. Журналист был убит в здании генконсульства Саудовской Аравии. Сначала его задушили. Потом тело подверглось расчленению с последующим уничтожением.