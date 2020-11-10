Правительство Украины пригрозило Никарагуа санкциями за открытие консульства в Крыму

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10 ноября 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Кабинет Министров Украины предложил ввести «жесткие секторальные санкции» против Никарагуа, консульство которого накануне открылось в Крыму. Страна признала полуостров частью России в 2014 году.

«Проект предусматривает внесение предложений по применению жестких секторальный санкций против Республики Никарагуа в ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов национальной безопасности нашего государства, а именно – неправомерного и не согласованного с Украиной назначения почетного консула на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь», - высказал на заседании кабмина вице-премьер Алексей Резников.

Он отметил, что санкции станут «четким сигналом официального послания украинского народа отдельным правительствам».

Инициатива направлена Совету национальной безопасности и обороны (СНБО). Ее должны одобрить СНБО и Верховная рада, а также подписать президент Украины Владимир Зеленский.