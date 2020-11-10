Молохов заявил о прорыве международной блокады в Крыму

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10 ноября 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Крым, фото: pixabay.com

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что после открытия первого зарубежного консульства на полуострове «прорыв международной блокады неизбежен».

«Считаю, что мы должны как можно больше работать со странами "третьего мира" на международных площадках, нести слово правды и разоблачать мифы об "оккупации"», - высказал он.

Молохов отметил, что открытие первого в Крыму консульства – это не классическая процедура, а «особая форма представительства», когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны.

Накануне в Крыму открылось почетное консульство Никарагуа. На церемонии присутствовал посол Альба Асусена Торрес. Почетным консулом в Крыму стал бывший полномочный представитель президента в крымском регионе Олег Белавенцев.

Собеседник добавил, что сотрудничество между РФ и Никарагуа сейчас активно развивается, в частности, российская сторона строит там завод по производству вакцин от гриппа, также существует определенный потенциал для организации поиска нефти на океанских шельфах в этом регионе Центральной Америки.