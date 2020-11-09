Вице-премьер Украины Резников считает «возвращение» Крыма «легкой задачей»
9 ноября 2020, 09:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: Лента.ру
Вице-премьер Украины и замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников заявил, что реализовать план по «возвращению» Крыма гораздо легче, чем решить вопрос с юго-восточной частью страны.
Резников отметил, что в Крыму не было боевых действий и «меньше крови пролито». По его словам, замещение россиянами населения на полуострове после аннексии является задачей, требующей решения.
«Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть гибридные ходы», - высказал он.
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