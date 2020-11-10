Штаб Байдена намерен подать в суд, если его признание победителем выборов затянется

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10 ноября 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Джо Байден, Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Штаб демократа Джозефа Байдена намерен обратиться в суд, если его победу на выборах президента Соединенных Штатов Америки не признает соответствующий надзорный орган в американской администрации.

Представитель штаба Байдена отметил, что если процедура признания политика победителем выборов в США затянется, то его команда может прибегнуть к правосудию.

Уточняется, что в американском законодательстве не установлены четкие сроки, в которые Управление общих служб США должно провозгласить кандидата от той или иной партии победителем всеобщих выборов. Но обычно процедура передачи власти запускается как можно скорее после того, как сомнений в успехе того или иного политика не остается.