Штаб Байдена намерен подать в суд, если его признание победителем выборов затянется
10 ноября 2020, 10:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: Reuters
Штаб демократа Джозефа Байдена намерен обратиться в суд, если его победу на выборах президента Соединенных Штатов Америки не признает соответствующий надзорный орган в американской администрации.
Представитель штаба Байдена отметил, что если процедура признания политика победителем выборов в США затянется, то его команда может прибегнуть к правосудию.
Уточняется, что в американском законодательстве не установлены четкие сроки, в которые Управление общих служб США должно провозгласить кандидата от той или иной партии победителем всеобщих выборов. Но обычно процедура передачи власти запускается как можно скорее после того, как сомнений в успехе того или иного политика не остается.
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