Байден призвал американцев носить маски

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9 ноября 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Джо Байден, Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency

Джо Байден в качестве меры по борьбе с коронавирусной инфекцией призвал американцев носить маски.

Политик, которого американские СМИ уже назвали новым президентом США, отметил, что ношение масок – не вопрос политики.

«Неважно, за кого вы голосовали, просто носите маску следующие несколько месяцев», – заявил Байден, добавив, что «это хорошая отправная точка для объединения нации».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Путин еще не поздравил Байдена с победой на выборах президента США.