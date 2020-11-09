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Песков объяснил, почему Путин еще не поздравил Байдена с победой на выборах президента США

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Песков объяснил, почему Путин еще не поздравил Байдена с победой на выборах президента США
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин поздравил Дональда Трампа сразу после выборов президента США, а поздравления Джо Байдену пока не направил.

Песков отметил, что в Соединенных Штатах Америки предстоят определенные юридические процедуры, анонсированные ранее действующим президентом страны Дональдом Трампом. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что именно этим ситуация отличается.

Дмитрий Песков уточнил, что власти РФ считают корректным дождаться официального объявления о победе кандидата на выборах. Он заметил, что в рамках предыдущего избирательного процесса в США не анонсировалось юридическое оспаривание.

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