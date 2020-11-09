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Штаб Байдена направил запрос о признании его избранным президентом США

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

Штаб Байдена направил запрос о признании его избранным президентом США
Джо Байден, Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency

В понедельник стало известно, что представители штаба демократа Джозефа Байдена направили в Управление общих служб Соединенных Штатов Америки запрос о признании политика избранным президентом страны.

В документе подчеркивается, что победа кандидата от демократов на прошедших в США выборах получила "независимое подтверждение", вследствие чего ведомство должно "безотлагательно признать" Джо Байдена президентом страны, а Камалу вице-президентом.

Отметим, что ранее издание Politico заявило, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается признавать победу Байдена на президентских выборах, а без этого подтверждения политик не сможет получить доступ к финансовым ресурсам.

ЕТ

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