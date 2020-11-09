Axios: Трамп намерен проводить митинги, чтобы оспорить результаты выборов
9 ноября 2020, 08:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: Axios
Действующий президент США Дональд Трамп намерен провести несколько митингов, чтобы продлить борьбу за пересчет голосов в некоторых штатах. Об этом журналистам сообщили советники американского лидера.
Согласно последней информации, штаб Трампа уже готов объявить о создании команд для пересчета голосов избирателей в штатах Джорджия, Аризона и Пенсильвания.
В рамках митингов действующий американский лидер хочет продемонстрировать гражданам свидетельства о смерти тех американцев, которые якобы отдали свои голоса, однако на самом деле к моменту участия в избирательном процессе скончались.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.