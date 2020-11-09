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Axios: Трамп намерен проводить митинги, чтобы оспорить результаты выборов

, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Axios

Axios: Трамп намерен проводить митинги, чтобы оспорить результаты выборов
митинг в поддержку Трампа, Stephen Zenner/Keystone Press Agency

Действующий президент США Дональд Трамп намерен провести несколько митингов, чтобы продлить борьбу за пересчет голосов в некоторых штатах. Об этом журналистам сообщили советники американского лидера.

Согласно последней информации, штаб Трампа уже готов объявить о создании команд для пересчета голосов избирателей в штатах Джорджия, Аризона и Пенсильвания.

В рамках митингов действующий американский лидер хочет продемонстрировать гражданам свидетельства о смерти тех американцев, которые якобы отдали свои голоса, однако на самом деле к моменту участия в избирательном процессе скончались.

ЕТ

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