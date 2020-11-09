AP: Трамп при помощи судебных исков после выборов пытается сохранить сторонников

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9 ноября 2020, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Associated Press

президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Журналисты, ссылаясь на осведомленные источники, утверждают, что действующий президент США Дональд Трамп намерен при помощи исков не выиграть у Джо Байдена выборы, а сохранить своих сторонников.

Согласно последней информации, предоставленной агентству Associated Press высокопоставленными чиновниками, сотрудниками штаба Трампа и его соратниками, судебные разбирательства в лучшем случае позволят отложить "неизбежное". По их словам, иски направлены на минимизацию ущерба, а не на изменение исхода президентских выборов в Штатах.

Напомним, СМИ сообщают, что на выборах президента США победил демократ Джо Байден. Действующий американский лидер-республиканец Дональд Трамп пока не признал свое поражение.