Преподаватель УрФУ Валерий Амиров считает, что российские миротворцы в Карабахе будут находиться в опасности
10 ноября 2020, 09:53[ «Аргументы Недели» ]
Свидетель карабахского конфликта 1988—1994 годов, преподаватель УрФУ Валерий Амиров заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе будет находиться в серьезной опасности.
Амиров отметил, что миротворческая группировка не является безопасным для РФ вариантом, поскольку заключенное Азербайджаном и Арменией перемирие – это лишь очередная передышка в военном конфликте. По мнению преподавателя УрФУ, Баку и Ереван никогда не помирятся, передает URA.RU.
Приостановка боев связана с несколькими обстоятельствами, в частности, с тем, что обе стороны понесли огромные потери, заметил Валерий Амиров. Кроме того, на данный шаг повлиял вчерашний инцидент со сбитым российским вертолетом.
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