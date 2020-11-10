Преподаватель УрФУ Валерий Амиров считает, что российские миротворцы в Карабахе будут находиться в опасности

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10 ноября 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

разрушенный дом в Нагорном Карабахе, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Свидетель карабахского конфликта 1988—1994 годов, преподаватель УрФУ Валерий Амиров заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе будет находиться в серьезной опасности.

Амиров отметил, что миротворческая группировка не является безопасным для РФ вариантом, поскольку заключенное Азербайджаном и Арменией перемирие – это лишь очередная передышка в военном конфликте. По мнению преподавателя УрФУ, Баку и Ереван никогда не помирятся, передает URA.RU.

Приостановка боев связана с несколькими обстоятельствами, в частности, с тем, что обе стороны понесли огромные потери, заметил Валерий Амиров. Кроме того, на данный шаг повлиял вчерашний инцидент со сбитым российским вертолетом.