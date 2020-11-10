Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах: «Все этого, конечно, "во имя родины"»
10 ноября 2020, 09:23[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе ночного погрома из его резиденции вынесли компьютер, часы и другие предметы. В Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе.
«В резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. Все это, конечно, "во имя родины"», - высказал он.
Ранее сообщалось, что в Ереване протестующие против соглашения по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе ворвались в парламент и заняли трибуну в зале заседаний, где начали поочередно выступать. Кроме того, в ночь на вторник были разгромлены несколько правительственных зданий.
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