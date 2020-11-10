Минобороны РФ: Самолеты с миротворцами вылетели в Карабах

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10 ноября 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Минобороны РФ

Шесть самолётов Ил-76 с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ во вторник, 10 ноября.

«… Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства», - пояснили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что для развертывания миротворческого контингента в зоне конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Кроме того, параллельно будет проходить вывод армянских вооруженных сил из Карабаха. Основную часть миротворцев составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.