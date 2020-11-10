В Минобороны Армении заявили, что война в Нагорном Карабахе «не закончилась полноценно»

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10 ноября 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

разрушенный дом в Нагорном Карабахе, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

В Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Армении утром во вторник, 10 октября, сделали заявление о том, что война в Нагорном Карабахе к настоящему моменту "не закончилась полноценно".

В Минобороны и Генштабе страны, однако, отметили, что будут выполнять решения, принятые руководством Армении.

Ранее сегодня стало известно, что протестующие в Ереване против соглашения по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе ворвались в здание парламента и заняли трибуну в зале заседаний. Они потребовали продолжения боев на вышеуказанной территории