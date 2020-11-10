Пашинян заявил, что находится в Армении и продолжает выполнять работу премьера
10 ноября 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром во вторник, 10 ноября, заявил, что находится на родине. Ранее стало известно, что он подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Никол Пашинян подчеркнул, что в настоящий момент находится на территории Армении и в полной мере выполняет работу премьер-министра страны.
Напомним, ранее сегодня глава Азербайджана Ильхам Алиев в рамках обращения к нации заявил, что, согласно мнению Баку, армянская по сути капитулировала, согласившись подписать документ о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
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