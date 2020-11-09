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В США число случаев заражения коронавирусом перевалило за 10 миллионов

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В США число случаев заражения коронавирусом перевалило за 10 миллионов
Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 10 миллионов, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, в США подтверждено 10 018 278 случаев заражения коронавирусом. Ранее два дня подряд в США фиксировали более 126 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что Джозеф Байден призвал американцев носить маски.

ДВа

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