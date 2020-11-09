Sputnik Армения: Со стороны Нахичевани сбит российский вертолет. Он упал на территории Армении
9 ноября 2020, 19:37[ «Аргументы Недели» ]
Предположительно, российский вертолет сбит со стороны Нахичевани. Вертолет упал на территории Армении. Новость о сбитом российском вертолете передает радиостанция Sputnik Армения со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Подробности о происшествии сейчас уточняются. Напомним, что Нахичеванская автономная Республика входит в состав Азербайджана. МЧС Армении подтвердило падение российского вертолета.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Сейчас идут ожесточенные бои в районе города Шуша.
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