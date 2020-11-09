Пашинян заявил, что бои за город Шуша продолжаются

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9 ноября 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Никол Пашинян, фото из соцсети

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 9 ноября, заявил, что бои за карабахский город Шуша продолжаются. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян ранее информировал о идущих военных действиях по всей линии фронта.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что Вооруженные силы Карабаха не контролируют город Шуши, который открывает дорогу на Степанакерт.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев днем ранее заявил, что азербайджанские военные заняли город Шуша.

Алиев в воскресенье, 8 ноября, обращаясь к нации из Аллеи шехидов в Баку, назвал эту дату исторической.