Пашинян заявил, что бои за город Шуша продолжаются
9 ноября 2020, 19:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 9 ноября, заявил, что бои за карабахский город Шуша продолжаются. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян ранее информировал о идущих военных действиях по всей линии фронта.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что Вооруженные силы Карабаха не контролируют город Шуши, который открывает дорогу на Степанакерт.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев днем ранее заявил, что азербайджанские военные заняли город Шуша. Алиев в воскресенье, 8 ноября, обращаясь к нации из Аллеи шехидов в Баку, назвал эту дату исторической.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.