Политолог Алексей Макаркин считает, что нынешние демократы в США «уже не те»

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9 ноября 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Джозеф Байден. Фото: сайт Кремля

Есть некая сфера, где России можно будет о чем-то реально договариваться с администрацией Байдена. Так считает вице-президент Центра политических технологий, политолог Алексей Макаркин.

По его словам, Байден может продлить договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ) безо всяких условий, потому что ранее об этом заявлял, во-вторых, демократы ценят принцип стратегической стабильности.

«Поэтому есть некая сфера, где можно будет о чем-то нам с ними реально договариваться. Хотя бы потому, что Байдена, в отличие от Трампа, никто не обвинит в том, что он – российский агент, соответственно, никто и не скажет, что, договариваясь с Россией, он выполняет некие «секретные поручения Кремля», – считает эксперт.

Он также отметил, что складывающуюся ситуацию «окном для диалога» назвать сложно, но некоторая «щелочка» возможностей для России имеется.

«Все-таки демократы, в отличие от республиканцев, не так зациклены на идее давить конкурентов любыми средствами», – пояснил Макаркин.

Он также отметил, что нынешние демократы уже не те, что шли на выборы вместе с Обамой для «перезагрузки», они ориентированы на максимальное сдерживание. Кроме того, демократы уделяют большое внимание правам человека.

«Учитывая, что для нынешней российской власти словосочетание «права человека» имеет примерно такое же значение, как для Брежнева, Андропова, Громыко и других руководителей той эпохи, холодная война будет развиваться», – считает эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Путин еще не поздравил Байдена с победой на выборах президента США.