В Оксфорде заявили, что жизнь вернется в нормальное русло уже весной

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9 ноября 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Великобритания в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ PPI

Жизнь должна вернуться в нормально русло уже к весне. Такую уверенность выразил сэр Джон Белл. Он профессор медицины. Работает в Оксфордском университете.

Заявление оксфордского профессора прозвучало после новости про германо-американскую вакцину. Сэр Джон Белл является одним из ведущих британских экспертов по коронавирусу. Поэтому его слова имеют большой вес не только для Великобритании, но и для других стран.

«Я был действительно в восторге от новости про вакцину», — пояснил профессор Оксфорда: «Предварительная эффективность вакцины на уровне 90 процентов удивительна. Конечно будут проблемы с распределением вакцины, но они не являются непреодолимыми».

Британский профессор сказал, что одна вакцина будет выпущена в Великобритании. Он уверен, что это произойдет к концу года или к началу следующего года. И пояснил, что этот придаст стимул для других вакцины.

Сэр Джон Белл высказал уверенность в том, что к ближайшей весне жизнь должна вернуться в нормальное русло.