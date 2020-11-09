В Нагорном Карабахе сообщили о потере контроля над городом Шуши

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9 ноября 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Нагорный Карабах, фото: globallookpress.comНа

Нагорный Карабах в понедельник, 9 ноября, заявил о потере контроля над городом Шуши. Пресс-секретарь главы непризнанной республики Араика Арутюняна сообщил, что силы Нагорного Карабаха больше не контролируют город Шуши (Шуша), - передает РБК.

Еще вчера, 8 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные заняли город Шуша, который открывает дорогу на Степанакерт. Азербайджан опубликовал видео воздушного удара по армянским силам, окруженным под городом Шушей.

Армения опровергала эту информацию. Армянские власти предоставляли информацию о том, что идут ожесточенные бои за Шуши.

Вечером в субботу представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявлял о продолжении тяжелых боев рядом с городом, бои шли у ближайших сел, в Каринтаке, Лисагоре, а также южнее Бердзора (Лачина). В ночь на воскресенье власти Карабаха сообщили, что в столице непризнанной НКР Степанакерте трижды за час включалась воздушная тревога, ВС Азербайджана наносят удары по жилым кварталам, много разрушений.

"На степанакертской площади Возрождения встретил один из самых тяжелых рассветов в своей жизни. С защитниками нашей родины стоим до конца. Борьба жизни и смерти продолжается", - писал Арутюнян в соцсети Facebook.