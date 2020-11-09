Глава ВОЗ поздравил Байдена

Аргументы Недели → В мире 13+

9 ноября 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на фото globallookpress.com

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой. А потом выразил кое-какие ожидания.

Победа Байдена на выборах, судя по всему, воодушевила главу ВОЗ. Тедрос Гебрейесус поздравил избранного президента США и заявил, что с нетерпением ждет совместной работы по борьбе с пандемией.

«В этом духе мы поздравляем избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис и надеемся на очень тесное сотрудничество с этой администрацией», — сказал Тедрос Гебрейесус: «Нам необходимо переосмыслить руководство, опираться на взаимное доверие и взаимную подотчетность, чтобы положить конец пандемии и устранить фундаментальное неравенство, лежащее в основе столь многих мировых проблем».

В эпоху своего правления Дональд Трамп изрядно потрепал главе ВОЗ нервы. Пока еще действующий президент США был эксцентричным. Он обвинял Всемирную организацию здравоохранения в том, что она «ориентирована на Китай».

Гебрейесус эти обвинения парировал. Трамп негодовал, а потом заморозил американское финансирование ВОЗ, и даже пригрозил выйти из состава организации.

Джо Байден уже планирует отменить эти решения предшественника. Поэтому Гебрейесус ждет от него плодотворной работы.