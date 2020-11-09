Путин: очаг международного терроризма на территории Сирии фактически ликвидирован

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9 ноября 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в понедельник, 9 ноября, заявил, что очаг международного терроризма на территории Сирии к настоящему моменту фактически удалось ликвидировать.

Российский лидер в рамках встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в формате видеоконференции напомнил, что сейчас за пределами САР остаются более 6,5 миллиона беженцев. Владимир Путин отметил возможность обеспечить их массовое возвращение в страну, а также участие в восстановлении страны.

Глава РФ также напомнил, что российская сторона сейчас продолжает прилагать усилия по "содействию долгосрочному урегулированию в Сирии, восстановлению суверенитета, независимости, единства, а также территориальной целостности страны.