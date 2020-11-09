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Политолог Салин объяснил, почему Трамп спешит ввести санкции против Ирана

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог Салин объяснил, почему Трамп спешит ввести санкции против Ирана
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Consolidated News Photos

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин поделился мнением о том, почему администрация президента США Дональда Трампа вместе с Израилем готовит новые санкции против Ирана.

Павел Салин в рамках беседы с Радио Sputnik заявил, что вышеуказанные действия свидетельствуют о том, что Дональд Трамп признает победу демократа Джо Байдена и свое поражение. Именно поэтому он планирует вводить санкции до 20 января текущего года.

По словам политолога, ни для кого не секрет, что администрация Трампа воспринималась в мире как самая произраильская, что позволяло действующему американскому лидеру иметь от этого серьезные дивиденды и поддержку. Это отнюдь не помешает политику после ухода с поста главы страны, считает Павел Салин.

Эксперт не исключил, что в случае победы Байдена, может быть поднят вопрос о возвращении США в иранскую ядерную сделку.

ЕТ

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