Политолог Салин объяснил, почему Трамп спешит ввести санкции против Ирана
9 ноября 2020, 11:43[ «Аргументы Недели» ]
Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин поделился мнением о том, почему администрация президента США Дональда Трампа вместе с Израилем готовит новые санкции против Ирана.
Павел Салин в рамках беседы с Радио Sputnik заявил, что вышеуказанные действия свидетельствуют о том, что Дональд Трамп признает победу демократа Джо Байдена и свое поражение. Именно поэтому он планирует вводить санкции до 20 января текущего года.
По словам политолога, ни для кого не секрет, что администрация Трампа воспринималась в мире как самая произраильская, что позволяло действующему американскому лидеру иметь от этого серьезные дивиденды и поддержку. Это отнюдь не помешает политику после ухода с поста главы страны, считает Павел Салин.
Эксперт не исключил, что в случае победы Байдена, может быть поднят вопрос о возвращении США в иранскую ядерную сделку.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.