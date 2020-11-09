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Власти Японии считают, что на выборах президента США победил Байден

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Власти Японии считают, что на выборах президента США победил Байден
флаг Японии, pixabay.com

Генеральный секретарь кабмина Японии Кацунобу Като заявил, что Токио исходит из того, что на президентских выборах в США победил демократ Джозеф Байден. Японская сторона направила политику поздравление.

Подчеркивается, что правительство Японии уже отправило поздравления в адрес лагеря Байдена по дипломатическим каналам.

Кацунобу Като также выразил надежду, что в период президентства Джо Байдена будет укрепляться американо-японский альянс, страны будут развивать сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, сотрудничать в сфере борьбы с климатическими изменениями, а также вопросе похищенных японских граждан спецслужбами Северной Кореи.

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