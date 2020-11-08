На севере Ливана упал метеорит

В воскресенье, 8 ноября, горящий метеорит упал на севере Ливана в провинции Аккар и вызвал пожар. Об этом сообщает местное национальное агентство NNA.
В источнике говорится, что жители населенного пункта Аль-Талиль (Al-Talil) были удивлены, увидев в небе летящий метеорит сферической формы. Объект приземлился на равнинной местности, после чего начался пожар на плантациях.
Отмечается, что очевидцы назвали произошедшее «странным явлением».
Ранее сообщалось, что утром 5 ноября в районе Кропоткина в Краснодарском крае жители засняли падение метеорита. Он был размером с футбольный мяч и упал в стороне Казанской горы.
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