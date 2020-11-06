На Кубани засняли падение метеорита

Утром пятого ноября в районе Кропоткина очевидцы засняли падение метеорита.
Явление, конечно, нередкое, однако далеко не всегда небесные тела долетают до земли. Как сообщают очевидцы, метеорит был размером с футбольный мяч и упал в стороне Казанской горы.
"Видео было отправлено экспертам в этой области, которые подтвердили, что это было действительно падение метеорита, и он действительно упал на землю!", — пишут в соцсетях.
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