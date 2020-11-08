Mtavari Arkhi: в Тбилиси применили слезоточивый газ против митингующих у здания ЦИК

Аргументы Недели → В мире 13+

8 ноября 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

Тбилиси, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сотрудники МВД Грузии применили слезоточивый газ против митингующих в Тбилиси у здания Центризбиркома. Отмечается, что лидеры оппозиции выдвинули власти ультиматум отправить в отставку председателя ЦИК Тамар Жванию.

«Поскольку участники акции использовали насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции, МВД в рамках закона применило пропорциональную силу», - говорится в заявлении МВД.

При этом грузинский телеканал Mtavari Arkhi передает, что людей о распространении газа никто не предупреждал. На место стянули дополнительные водометы. Однако спецназ заявил о последствиях для митингующих, если они не разойдутся.