Таинственные незнакомцы и отмена протестов. Некий Саид Ахмед вероятно планировал провокации в Грузии

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7 ноября 2020, 01:10 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В Кутаиси, регионе Имеретии, 7 ноября должна была бы пройти акция протеста, возглавляемая оппозиционной партией «Альянс Патриотов Грузии». Но из-за готовящихся провокаций лидеры партии отменили акцию.

Напомним, что «Патриоты» известны своей отчаянной борьбой с действующим режимом в Грузии и действуют вполне независимо. Они требуют проведения внеочередных выборов в парламент. Но недавно лидер партии Ирма Инашвили сообщила о том, что некто по имени Саид Ахмед из Грозного обратился к ней через приложение Whatsapp. Незнакомый мужчина попытался узнать, как прошли выборы в Грузии и спрашивал про политическую обстановку. Ирма заявляет, что этого человека не знает, и что вероятно, он является одним из провокаторов.

Решение об отмене акции принял политсовет «Патриотов». Поначалу протест вообще планировалось провести в столице Грузии, городе Тбилиси. Затем партийцы получили сообщения о готовящихся провокациях и перенесли демонстрации в Имеретию. Но уже после принятия решения об акции в Кутаиси, все мероприятия вообще были приостановлены. «Патриоты» сообщили, что возьмут паузу на месяц, так как опасаются обвинений в заговорах и провокациях. К тому же в партии до сих пор обеспокоены личностью загадочного Саида Ахмеда, пытавшегося связаться с Ирмой Инашвили.