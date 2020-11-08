Пашинян надеется, что Байден поможет прекратить бои в Карабахе

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8 ноября 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Никол Пашинян, фото: Ani Djaferian/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего поздравления избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена выразил надежду, что его администрация поможет прекратить боевые действия в Карабахе.

«Я полон надежды, что ваша администрация предпримет активные шаги для прекращения войны и всеобъемлющего урегулирования проблемы, которое должно быть основано на обеспечении безопасности народа Арцаха (самоназвание Карабаха) через реализацию его права на самоопределение», - цитирует его пресс-служба кабмина.

Пашинян отметил, что Армения придает большое значение роли США в мирном урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. По его словам, уже более месяца Азербайджан и Турция игнорируют все усилия сопредседателей по установлению режима прекращения огня и продолжают агрессию против Армении и Карабаха, привлекая иностранных террористов. Он добавил, что Баку приветствует мирное решение вопроса, которое Байден выразил в качестве кандидата в президенты.