Октябрь стал худшим месяцем пандемии

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8 ноября 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Завершившийся октябрь назван самым худшим месяцем всей пандемии. За 30 дней количество заразившихся составило четверть всех случаев заболевания за все время пандемии.

На октябрь пришелся самый пик второй волны. Конечно, тут требуется уточнение, что этот пик временный. Вторая волна еще продолжается, и судя по вчерашним 84 тысячи заразившихся за сутки во Франции самое сложное еще впереди.

Тем не менее, в контексте уже имеющейся статистики, октябрь стал пока пиковый. На его долю пришлось 25 процентов всех случаев заражения коронавирусом за всю историю пандемии.

Вторая волна пандемии уже названа чудовищной. За 32 дня количество заразившихся выросло с 30 до 40 миллионов человек. Потом скорость заражений увеличилась. Следующие 10 миллионов новых случаев заражений были зарегистрированы за следующие три недели.

Теперь заразившихся во всем мире насчитывается уже больше 50,5 миллионов человек. Вторая волна продолжается. И судя по нынешним данным следующим чудовищным месяцем станет ноябрь.