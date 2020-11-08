В США второй день регистрируют рекордное число заболевших коронавирусом

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8 ноября 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Свыше 126 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки фиксируют в США второй день подряд. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Известно: за последние 24 часа в регионе зафиксировали 126 742 новых инфицированных коронавирусом, скончались еще 1 040 пациентов с подтвержденным заболеванием.

Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне, тогда число выявленных за сутки случаев достигло 126 480.

Ранее сообщалось: замглавы Минздрава России и помощник министра командированы в Петербург из-за роста заражений коронавирусом COVID-19.