В США второй день регистрируют рекордное число заболевших коронавирусом
8 ноября 2020, 15:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Свыше 126 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки фиксируют в США второй день подряд. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Известно: за последние 24 часа в регионе зафиксировали 126 742 новых инфицированных коронавирусом, скончались еще 1 040 пациентов с подтвержденным заболеванием.
Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне, тогда число выявленных за сутки случаев достигло 126 480.
Ранее сообщалось: замглавы Минздрава России и помощник министра командированы в Петербург из-за роста заражений коронавирусом COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.