Во Франции число скончавшихся от коронавируса пациентов превысило 40 тысяч

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8 ноября 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вирус. Фото: pixabay.com

Во Франции распространение привело к смерти более 40 тысячи человек. Данные привело мониторинговое агентство Sante Publique France, действующее при Министерстве здравоохранения.

Известно: за 24 часа, прошедшие с вечера пятницы, по сведениям, полученным из больниц, скончались 306 пациентов. Всего за время пандемии в больницах умерли 27 660 жителей.

Число зараженных составило в стране за весь период распространения коронавируса нового типа1 748 705. За семь дней госпитализировано 20 009 заболевших, из них 3 003 помещены в реанимацию.

Ранее сообщалось: больным ковидом разрешено лечиться дома при наличии у пациента отдельной комнаты.