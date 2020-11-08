С 8 ноября начали действовать новые правила лечения пациентов с коронавирусом дома

Аргументы Недели → Общество 13+

8 ноября 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

С 8 ноября начал действовать приказ Минздрава РФ, уточняющие правила лечения заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 амбулаторно. Согласно новым правилам лечения инфекции нового типа, пациенты с коронавирусом проходить лечение, находясь дома, при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех врачебных предписаний.

Ранее больной, если его состояние не требовало экстренной госпитализации, оставался лечиться дома, и бытовые условия пациента не учитывались.

С сегодняшнего дня пациент с коронавирусом, проживающий в общежитии, коммунальной квартире, с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания, должен быть обязательно госпитализирован.

По новым правилам, врачи также обязаны информировать лечащихся на дому о необходимости вызывать медиков при ухудшении самочувствия.

Если заболевший человек живет не один, то врач обязан рассказать всем родственникам о необходимости проживания в другом помещении. Всем жильцам положено выдавать методички с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от инфекции.

В России два дня подряд число новых выявленных случаев коронавируса больше 20 тысяч.