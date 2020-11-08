Поздравляя Байдена с победой на выборах, генсек НАТО Столтенберг упомянул Россию
8 ноября 2020, 08:59[ «Аргументы Недели» ]
Поздравляя кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на выборах президента США, генсек НАТО Йенс Столтенберг упомянул Россию.
Столтенберг поздравил не только Байдена, но и Камалу Харрис, с избранием президента США и вице-президента. Он отметил, что знает Байдена как сильного сторонника НАТО и готов "тесно сотрудничать с ним". Как написал Столтенберг в поздравлении в Тwitter, "сильный НАТО важен как для Северной Америки, так и для Европы".
Генсек НАТО заявил о необходимости этой коллективной силы, "чтобы справиться с многочисленными вызовами, с которыми мы сталкиваемся, включая более напористую Россию, международный терроризм, кибер- и ракетную угрозу, изменение глобального баланса в связи с ростом Китая".
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