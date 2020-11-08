Газета Politico назвала кандидатов на посты в администрации Джо Байдена

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8 ноября 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

По версии журналистов газеты Politico, на пост главы Госдепа предлагаются экс-советник президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс. Издание назвало кандидатов на посты в администрации Джо Байдена, который объявил о своем избрании президентом США. Речь идет о "лонг-листе" кандидатов, которых предстоит выбрать.

По данным газеты, госсекретарем могут стать экс-первый замгоссекретарь Тони Блинкен, сенаторы Крис Кунс и Крис Мерфи, а также еще один бывший первый замгоссекретаря и экс-посол в России Уильям Бернс.

Главой Пентагона могут поставить бывшего главного специалиста американского минобороны по России Мишель Флурной, сенатора и ветерана-инвалида Тэмми Дакуорт и сенатора Джека Рида. На пост главы министерства финансов, по данным Politico, могут претендовать член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, экс-замминистра ведомства Сара Блум Раскин, сенатор Элизабет Уоррен, бывший вице-глава ФРС Роджер Фергюсон, глава фирмы Ariel Investments Меллоди Хобсон и еще один член руководства ФРС Рафаэль Бостик.

На пост генпрокурора — главы минюста, предположительно, рекомендуют сенатора от Алабамы Дага Джонса, генпрокурора Калифорнии Ксавьера Бесерру, экс-замгенпрокурора Салли Йейтс или экс-министра труда Тома Переса.

Джо Байден выступил с обращением к нации.