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Американцы празднуют победу Байдена. Нью-Йорк встал в пробках

, 23:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Известия"

Американцы празднуют победу Байдена. Нью-Йорк встал в пробках
Выборы США, фото: соцсети

Жители Нью-Йорка вышли на улицы города, чтобы праздновать победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Сторонники демократов вышли из своих машин, размахивая флажками. Некоторые даже скачут по своим авто.

Люди устроили танцы с плакатами. По некоторым улицам города проехать сейчас довольно проблематично.

Похожая ситуация наблюдается в столице. Жители Вашингтона собираются у Белого дома. Американцы держат в руках звездно-полосатые флаги и «Байден-2020», на плакатах также надписи «Ты уволен».

Байден, считающий себя себя новым президентом США, готовит обращение к нации.

НС

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